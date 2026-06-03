Il Milan sta incontrando difficoltà nel pianificare il proprio futuro. A più di una settimana dal comunicato che ha modificato l’organigramma del club, non è ancora chiaro chi avrà il compito di gestire il mercato invernale. La situazione genera incertezza tra i membri della società, mentre il club si prepara ai prossimi impegni senza una leadership definita per le operazioni di mercato.

Il Milan fatica a programmare il futuro e, a oltre una settimana di distanza dal comunicato che ha quasi raso al suolo l’assetto tecnico e dirigenziale del club, non si sa ancora chi si occuperà del mercato in partenza tra pochi giorni. All’appello mancano un amministratore delegato, che dovrebbe nominare un direttore sportivo al quale, secondo logica, spetterebbe la scelta del prossimo allenatore del Milan. Ad oggi, per ciascuna di queste cariche, sembra essere in corso un casting: il proprietario Gerry Cardinale e il suo advisor Zlatan Ibrahimovic stanno vagliando diversi profili, ma non è chiaro con quale ordine di priorità. Sono filtrate voci di allenatori che avrebbero già rifiutato la corte rossonera, come Iraola e Xavi, e di altri, come Pochettino, che non vorrebbero impegnarsi prima della fine del mondiale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Il futuro del Milan si programma a spifferi e bocconi (amari). Marianella: “È un momento molto difficile”

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