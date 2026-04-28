Milan | momento difficile per Pulisic

Christian Pulisic sta attraversando un periodo difficile al Milan, con zero reti segnate dal 28 dicembre 2025. L’attaccante statunitense, arrivato dal Chelsea nell’estate 2023, non ha più trovato la via del gol in oltre 16 partite ufficiali del 2026. Questo lungo digiuno rappresenta la sua serie più lunga senza segnare da quando veste la maglia rossonera.

Christian Pulisic sta vivendo il momento più complicato da quando è arrivato al Milan. L’attaccante statunitense, arrivato dal Chelsea nell’estate 2023, non segna più dal 28 dicembre 2025: un digiuno che si è allungato fino a superare le 16 partite ufficiali consecutive nel 2026. Un dato preoccupante che ha contribuito in modo significativo alle difficoltà offensive del Diavolo nella seconda parte di stagione. Dopo un avvio di campionato molto positivo, Pulisic ha visto calare drasticamente il suo rendimento. La mancanza di gol e di incisività sotto porta ha reso l’americano uno dei simboli delle attuali difficoltà rossonere, insieme alle prestazioni altalenanti di Rafael Leao.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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