Dare voce alla lettura | Tam Tam continua il suo percorso nel Salento

Nel Salento, le attività di TAM TAM – Pratiche di lettura ad alta voce continuano a coinvolgere diverse comunità della provincia di Lecce. Il progetto, promosso dall’associazione Magma aps e finanziato dal Centro per il libro e la lettura, si svolge su più territori e mira a favorire la lettura come strumento di crescita personale e collettiva. Le iniziative coinvolgono persone di tutte le età, con incontri e momenti di lettura pubblica.

Proseguono, nei diversi territori della provincia di Lecce, le attività di TAM TAM – Pratiche di lettura ad alta voce per la costruzione dei sé, del mondo, di comunità allargate, il progetto promosso da Magma aps, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, in.🔗 Leggi su Lecceprima.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Sinner, "il terzo incomodo è già arrivato": tam tam da Indian WellsL’hype che accompagnava la prima sfida tra Jannik Sinner e Joao Fonseca non era semplice curiosità per un ottavo di finale a Indian Wells. Iran sotto attacco, "l'obiettivo è Khamenei": tam tam da TeheranL'obiettivo dell'"attacco preventivo" all'Iran condotto da Israele e Stati Uniti è Ali Khamenei, la Guida Suprema della repubblica islamica di...