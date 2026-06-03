Il fumo le fiamme e le macerie | le immagini subito dopo l’attacco iraniano all’aeroporto del Kuwait

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un attacco iraniano all’aeroporto internazionale del Kuwait ha provocato un morto e 63 feriti. Le immagini mostrano fumo, fiamme e macerie nelle aree colpite. Le infrastrutture vitali sono state danneggiate, secondo le autorità kuwaitiane. L’attacco si è verificato questa mattina e ha causato ingenti danni alla struttura aeroportuale. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sui motivi dell’attacco.

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Le immagini delle conseguenze dell’attacco iraniano di questa mattina all’ aeroporto internazionale del Kuwait che ha causato un morto e 63 feriti, oltre che danni a infrastrutture vitali, secondo quanto riferito dalle autorità kuwaitiane. Il ministero della Salute del Paese ha aggiunto che sono stati eseguiti sette interventi chirurgici d’emergenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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