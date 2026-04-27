Fiamme dalla cantina invasione di fumo e condominio evacuate | le immagini dei soccorsi

Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato un incendio in un condominio situato tra via Marsala e via Tre Mori. Le fiamme sono esplose dalle cantine, provocando un'abbondante nube di fumo che ha invaso le parti comuni dell'edificio. I soccorritori sono intervenuti per domare il fuoco e per evacuare i residenti presenti nell'edificio. Nessuna informazione sulle cause dell'incendio o sul numero di persone coinvolte.

Paura nella notte tra domenica e lunedì per un incendio divampato dalle cantine di un condominio tra via Marsala e via Tre Mori. Il fumo dell’incendio ha invaso la tromba delle scale. I Vigili del fuoco hanno soccorso i residenti dei piani superiori del palazzo. Complessivamente si tratta di 21.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Libano, le immagini dei raid israeliani a Beirut: colonne di fumo si alzano dalla capitale Incendio in via Capruzzi, fiamme al settimo piano di un condominio: sette persone evacuateUn incendio è divampato nella serata di martedì 21 aprile all’interno di un appartamento in via Capruzzi, al civico 184, a Bari.