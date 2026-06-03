Il governo degli Stati Uniti ha deciso di ritirare il progetto di creare un fondo di circa 1,8 miliardi di dollari destinato a risarcire chi sostiene di essere stato perseguitato ingiustamente dall'amministrazione Biden. La decisione è stata presa su richiesta dei membri repubblicani del Congresso, che hanno esercitato pressioni per bloccare il fondo. Il procuratore generale ha annunciato ufficialmente il ritiro del progetto, che era stato proposto dal precedente governo.

Il procuratore generale degli Stati Uniti, Todd Blanche, ha annunciato che il governo ritirerà il progetto di istituire un fondo da circa 1,8 miliardi di dollari per risarcire le persone che sostengono di essere state perseguite ingiustamente dall’amministrazione di Joe Biden. L’iniziativa era stata presentata due settimane fa ma, fin dal principio, molti l’avevano interpretata come uno stratagemma per dirottare i soldi dei contribuenti statunitensi verso gli alleati e i sostenitori di Donald Trump, tra i quali i partecipanti all’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. Repubblicani e Democratici si sono opposti al progetto. Anche all’interno del Partito Repubblicano, negli ultimi giorni, ci sono stati diversi malumori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Il fondo pubblico di Trump per i “perseguitati da Biden” è naufragato per volere degli stessi Repubblicani

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Trump imita Biden do nada e faz todo mundo cair na risada

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