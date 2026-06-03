Il fondo pubblico di Trump per i perseguitati da Biden è durato poco

Il fondo pubblico creato da Trump per risarcire chi si sentiva perseguitato da Biden si è esaurito rapidamente. Era destinato a sostenere individui e gruppi che ritenevano di aver subito ingiustizie politiche. Tuttavia, le risorse stanziate sono state utilizzate in breve tempo, senza ulteriori fondi disponibili. La decisione di chiudere il fondo è stata comunicata ufficialmente, senza indicare piani per eventuali riaperture o estensioni.

Doveva risarcire chi riteneva di essere stato perseguito ingiustamente, soprattutto amici e alleati, ma si sono opposti pure i Repubblicani Martedì il procuratore generale degli Stati Uniti, Todd Blanche, ha fatto sapere che l’amministrazione ritirerà il progetto di creare un fondo da circa 1,8 miliardi di dollari per risarcire le persone che ritenevano di essere state perseguite ingiustamente dalla precedente amministrazione di Joe Biden. Il fondo era stato annunciato due settimane fa, e fin da subito era stato interpretato come un modo per dirottare i soldi dei contribuenti statunitensi verso alleati e sostenitori di Trump, tra cui quelli che avevano partecipato all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio del 2021. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Trump's $1.7 Billion Anti-Weaponization Fund STUNS Americans

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