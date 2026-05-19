Il Dipartimento di Giustizia creerà un fondo per risarcire le persone che secondo Trump sarebbero state perseguitate dall’amministrazione Biden

Da metropolitanmagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha comunicato l’istituzione di un fondo da 1,8 miliardi di dollari destinato a fornire risarcimenti a persone che, secondo l’ex presidente, sarebbero state vittime di persecuzioni da parte dell’attuale amministrazione di Joe Biden. La decisione è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul procedimento o sui criteri di ammissione. La cifra totale destinata al fondo mira a coprire eventuali richieste di risarcimento legate a queste accuse.

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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la creazione di un fondo da 1,8 miliardi di dollari volto a risarcire coloro che, secondo Donald Trump, sarebbero stati perseguitati dall’amministrazione di Joe Biden. A gestire il progetto, definito “anti-weaponization” sarà una commissione composta da cinque membri; il presidente avrà il potere di licenziarli. L’iniziativa prenderà in carico le richieste di risarcimento fino al 15 dicembre 2028, un mese prima del termine del secondo mandato del tycoon. Nel presentare la creazione del fondo, il procuratore generale ad interim Todd Blanche ha sottolineato il fatto che «l’apparato governativo non dovrebbe mai essere trasformato in un’arma contro alcun cittadino americano». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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