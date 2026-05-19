Il Dipartimento di Giustizia creerà un fondo per risarcire le persone che secondo Trump sarebbero state perseguitate dall’amministrazione Biden

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha comunicato l’istituzione di un fondo da 1,8 miliardi di dollari destinato a fornire risarcimenti a persone che, secondo l’ex presidente, sarebbero state vittime di persecuzioni da parte dell’attuale amministrazione di Joe Biden. La decisione è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul procedimento o sui criteri di ammissione. La cifra totale destinata al fondo mira a coprire eventuali richieste di risarcimento legate a queste accuse.

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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la creazione di un fondo da 1,8 miliardi di dollari volto a risarcire coloro che, secondo Donald Trump, sarebbero stati perseguitati dall’amministrazione di Joe Biden. A gestire il progetto, definito “anti-weaponization” sarà una commissione composta da cinque membri; il presidente avrà il potere di licenziarli. L’iniziativa prenderà in carico le richieste di risarcimento fino al 15 dicembre 2028, un mese prima del termine del secondo mandato del tycoon. Nel presentare la creazione del fondo, il procuratore generale ad interim Todd Blanche ha sottolineato il fatto che «l’apparato governativo non dovrebbe mai essere trasformato in un’arma contro alcun cittadino americano». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Dipartimento di Giustizia creerà un fondo per risarcire le persone che, secondo Trump, sarebbero state perseguitate dall’amministrazione Biden ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DOJ creates $1.8 billion fund for Trump Allies who claim they were politically targeted by the gover Sullo stesso argomento Biden: L'Amministrazione Trump non rispecchia i valori americani – Il video(Agenzia Vista) Usa, 09 marzo 2026 “Jesse credeva che tutti meritassero di essere trattati allo stesso modo per tutta la vita. Trump licenzia Pam Bondi. Chi arriva al Dipartimento di GiustiziaPoche ore dopo aver smentito la notizia rivelata dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato la procuratrice... #EvasioneFiscale: la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria svolge l'audizione di Fiorenzo Sirianni, Direttore del Dipartimento della #giustizia tributaria del Ministero dell'economia. Segui la diretta: bit.ly/Evasione130526 #OpenCamera x.com NYT: Jack Smith definisce il DOJ 'corrotto' da Trump e dai suoi alleati mentre il dipartimento insegue persone per compiacere Trump e ha nascosto i Documenti Epstein reddit Il Dipartimento di Giustizia creerà un fondo per risarcire le persone che, secondo Trump, sarebbero state perseguitate dall’amministrazione BidenIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la creazione di un fondo ... msn.com Il Dipartimento di Giustizia userà tutti gli strumenti per affrontare l’aumento dei prezzi alimentariInvesting.com - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti utilizzerà tutti gli strumenti di applicazione della legge disponibili per affrontare l’aumento dei prezzi alimentari, ha dichiarato ... it.investing.com