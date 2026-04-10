Trump senza freni | l’attacco a Biden e la lezione di business da migliaia di dollari ai bambini

Durante il tradizionale Easter Egg Roll presso la Casa Bianca, l'ex presidente ha rivolto ai bambini presenti un suggerimento insolito, invitandoli a farsi firmare autografi e successivamente rivenderli online a cifre considerevoli. La battuta ha attirato l’attenzione di media e pubblico, creando un forte impatto mediatico. La scena si è svolta in un contesto pubblico, senza ulteriori commenti o approfondimenti ufficiali.

Una battuta, ma con un forte impatto mediatico. Durante il tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, Donald Trump ha sorpreso tutti rivolgendosi direttamente ai bambini presenti con un consiglio insolito: farsi firmare autografi e poi rivenderli online per migliaia di dollari. La scena, ripresa in video, è diventata rapidamente virale, accendendo il dibattito tra chi l’ha presa come una semplice battuta e chi invece ne ha colto il significato comunicativo. L’episodio si è svolto nei giardini del South Lawn, uno degli spazi simbolici della Casa Bianca, durante una delle celebrazioni più amate dalle famiglie americane. In questo contesto informale, Trump si è avvicinato ai più piccoli dicendo: “Posso firmarvi degli autografi. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Trump senza freni: l’attacco a Biden e la lezione di business (da migliaia di dollari) ai bambini Rula Jebreal senza freni, show con insulto su Rete 4: attacco all’Iran? Trump l’unico abbastanza stupido per farlo (video)Il vero responsabile dell’attacco in Iran sarebbe Netanyahu, me gli improperi più accaniti vanno a Donald Trump: è questa l’ultima equazione surreale... Trump ai bambini dell’Easter Egg Roll: “Rivendete i miei autografi su eBay per 25mila dollari”Donald Trump ha trasformato il tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca in un’occasione per dialoghi a tratti surreali con i giovani ospiti. Temi più discussi: Trump, nuovo attacco agli alleati e il rebus guerra: 24 ore di giravolte; Senza freni; Trump senza più freni, logorato dal dilemma dell'ora X; Comunicazione Italiana. Ungheria, Trump senza freni: Votate Orban. Il sostegno è totale. Elezioni cruciali nei fragilissimi equilibri mondialiFILE – President Donald Trump shakes hands with Prime Minister of Hungary Viktor Orban, left, during a signing ceremony on his Board of Peace initiative at the Annual Meeting of the World Economic ... affaritaliani.it Trump senza più freni, logorato dal dilemma dell'ora XDonald Trump nel fortino della Casa Bianca alle prese con un dilemma che potrebbe cambiare radicalmente la sua presidenza e l'intero Medio Oriente. ansa.it Gli attacchi di Israele in Libano stanno diventando un problema per Trump x.com Trump: "Iran smetta subito di far pagare i pedaggi alle petroliere per Hormuz" - facebook.com facebook