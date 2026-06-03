il festival delle colline krano vincitore ai david e il tributo indie a battisti

Notizia in breve

Il Festival delle Colline ha celebrato la sua 47ª edizione con una serie di concerti gratuiti e a ingresso libero. Tra gli eventi principali, un artista vincitore di premi cinematografici ha eseguito un tributo a Battisti, mentre un altro ha presentato un progetto indie. La manifestazione si svolge in scenari naturali e si distingue per le proposte musicali originali e i costi contenuti.