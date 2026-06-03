Il Festival delle Colline Krano vincitore ai David e il tributo indie a Battisti
Il Festival delle Colline ha celebrato la sua 47ª edizione con una serie di concerti gratuiti e a ingresso libero. Tra gli eventi principali, un artista vincitore di premi cinematografici ha eseguito un tributo a Battisti, mentre un altro ha presentato un progetto indie. La manifestazione si svolge in scenari naturali e si distingue per le proposte musicali originali e i costi contenuti.
L’originalità delle proposte musicali, gli splendidi scenari che le accolgono, i prezzi ultra-contenuti e i concerti a ingresso: ecco la formula vincente del Festival delle Colline, quest’anno alla edizione numero 47. Cinque serate dal 10 al 21 luglio, tutte dalle 21.30, con protagonisti Krano, autore della colonna sonora del pluripremiato film Le città di pianura, al cantautorato vintage di Lumiero e a quello introspettivo di L’Albero, al progetto in salsa partenopea di Gnut & D’Alessandro e al Battisti in chiave indie dei Lato B. Primo appuntamento il 10 nella piazza della Chiesa di Santa Cristina in Pilli, a Poggio a Caiano, ingresso... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Il Festival delle Colline. Krano, vincitore ai David e il tributo indie a BattistiProtagonisti il cantautore reso celebre de Le città di pianura e il gruppo Lato B. Lumiero, L’albero (alias Mastropietro), il duo partenopeo Gnut & D’Alessandro. . lanazione.it
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