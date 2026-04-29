Annalisa emoziona a Pesaro | il tributo acustico a un mito di Battisti

Il 28 aprile, durante il suo concerto a Pesaro, Annalisa ha interpretato un brano di Lucio Battisti in versione acustica, suscitando emozioni tra il pubblico presente. L’artista ha inserito questa performance nel suo tour nei palazzetti, offrendo un omaggio alla musica italiana e al celebre cantautore. La versione intima e semplice del brano ha catturato l’attenzione degli spettatori, creando un momento di forte coinvolgimento.

? Cosa sapere Annalisa esegue un brano di Lucio Battisti durante il tour a Pesaro il 28 aprile.. L'omaggio acustico integra la tradizione melodica italiana nel tour nei palazzetti.. Annalisa ha stupito il pubblico di Pesaro nella serata del 28 aprile eseguendo un brano iconico di Lucio Battisti durante una fase acustica del suo tour nei palazzetti. La cantante, che ha dato il via alla serie di appuntamenti dal vivo partendo da Genova, ha scelto un momento di intimità musicale per omaggiare uno dei pilastri della discografia italiana. Insieme alle note di Io vorrei. Non Vorrei. Ma se vuoi, l’artista ha messo in mostra la propria preparazione vocale davanti a una platea emozionata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Annalisa emoziona a Pesaro: il tributo acustico a un mito di Battisti Notizie correlate Leggi anche: Annalisa a Pesaro canta a sorpresa “Io vorrei… Non Vorrei… Ma se vuoi” di Lucio Battisti – IL VIDEO 10 hp in “Reimmaginando Lucio”: il mito di Lucio Battisti rivive all’Auditorium Arpino di CollegnoIl mito di Lucio Battisti rivive all’Auditorium Arpino: un omaggio contemporaneo e raffinato attraverso la sensibilità della voce di Chiara De Carlo. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Annalisa pronta a ‘infuocare’ Pesaro: Siamo tutti sfumature di grigio; Annalisa, emozione da tutto esaurito al PalaUnical. Annalisa a Pesaro canta a sorpresa Io vorrei… Non Vorrei… Ma se vuoi di Lucio Battisti – IL VIDEODurante un momento acustico del suo concerto a Pesaro, l'artista ha intonato la famosa hit della coppia Battisti-Mogol ... ilfattoquotidiano.it Annalisa da brividi a Pesaro: l’omaggio a Lucio BattistiAnnalisa, in concerto a Pesaro, sorprende il pubblico intonando Io vorrei non vorrei ma se vuoi del grande Lucio Battisti. style.corriere.it Castellabate Live 24. . Come tradizione processione per mare di s.marco bellissimo emozionante Annalisa Lazzarano - facebook.com facebook