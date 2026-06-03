Il femminicidio di Misterbianco Alessandra Bruno uccisa a martellate da Salvatore Mallamo S' indaga sui precedenti del 53enne reggino
Una donna è stata uccisa a martellate in un appartamento di Misterbianco. L’uomo arrestato, un 53enne reggino, è sotto interrogatorio. Le forze dell’ordine stanno verificando se ci siano precedenti di violenza domestica o altri episodi che possano aver portato all’omicidio. Le indagini continuano per ricostruire la dinamica dell’aggressione e accertare eventuali responsabilità pregresse. La vittima è deceduta sul posto.
Le indagini dei carabinieri sul femminicidio di Misterbianco proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell’aggressione e chiarire eventuali precedenti di violenza domestica. Dopo due giorni di agonia, infatti, Alessandra Bruno, di 49 anni, è morta in ospedale. È stata colpita alla testa con ferocia dal marito, Salvatore Mallamo, 53 anni, al culmine di una lite. La donna, nella notte tra venerdì e sabato, era stata soccorsa da un’ambulanza chiamata da una figlia: aveva il cranio fracassato e importanti lesioni cerebrali, le sue condizioni erano disperate. L’intervento chirurgico neurologico effettuato all’ospedale Garibaldi centro, a Catania, non è servito a salvarla. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Uccisa a martellate dal marito, Alessandra lascia 4 figli - Vita in diretta 02/06/2026
Notizie e thread social correlati
Femminicidio a Misterbianco, Alessandra Bruno morta dopo l'aggressione del compagno Salvatore MallamoAlessandra Bruno è deceduta in ospedale dopo essere stata aggredita dal marito, Salvatore Mallamo.
Leggi anche: Misterbianco, uccisa a martellate dal marito: si indaga su possibili precedenti violenze
Temi più discussi: Muore dopo due giorni Alessandra Bruno, la 49enne colpita a martellate dal marito; Femminicidio a Misterbianco, è morta Alessandra Bruno: era stata picchiata dal marito davanti ai quattro figli; Femminicidio a Misterbianco, la Uil: Basta parlare di raptus, è violenza contro le donne; Femminicidio a Misterbianco, Alessandra Bruno morta dopo l'aggressione del compagno Salvatore Mallamo.
QdR | Misterbianco, annullate le celebrazioni del 2 giugno dopo il femminicidio di Alessandra Bruno dlvr.it/TSqhZy x.com
Misterbianco, rabbia e indignazione per il femminicidio di Alessandra Bruno E’ in programma domani sera alle 19.30 la fiaccolata di solidarietà, organizzata dalla Parrocchia San Massimiliano Kolbe, per le vie del quartiere di Belsito, per ricordare la 49enne facebook
Misterbianco, Alessandra Bruno uccisa a martellate dal marito calabrese: si indaga su possibili precedenti violenzeLe indagini dei carabinieri sul femminicidio di Misterbianco proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell’aggressione e chiarire eventuali precedenti di violenza domestica. Dopo due giorn ... gazzettadelsud.it
Femminicidio a Misterbianco: è morta Alessandra Bruno, dopo l'aggressione del marito davanti ai figliLa donna, 49 anni, era stata trovata in fin di vita nella sua abitazione dopo una violenta aggressione. Ricoverata in ospedale a Catania, è morta dopo alcuni giorni. Il marito, già arrestato, era accu ... famigliacristiana.it