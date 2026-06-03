Una donna è stata uccisa a martellate in un appartamento di Misterbianco. L’uomo arrestato, un 53enne reggino, è sotto interrogatorio. Le forze dell’ordine stanno verificando se ci siano precedenti di violenza domestica o altri episodi che possano aver portato all’omicidio. Le indagini continuano per ricostruire la dinamica dell’aggressione e accertare eventuali responsabilità pregresse. La vittima è deceduta sul posto.

Le indagini dei carabinieri sul femminicidio di Misterbianco proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell’aggressione e chiarire eventuali precedenti di violenza domestica. Dopo due giorni di agonia, infatti, Alessandra Bruno, di 49 anni, è morta in ospedale. È stata colpita alla testa con ferocia dal marito, Salvatore Mallamo, 53 anni, al culmine di una lite. La donna, nella notte tra venerdì e sabato, era stata soccorsa da un’ambulanza chiamata da una figlia: aveva il cranio fracassato e importanti lesioni cerebrali, le sue condizioni erano disperate. L’intervento chirurgico neurologico effettuato all’ospedale Garibaldi centro, a Catania, non è servito a salvarla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il femminicidio di Misterbianco, Alessandra Bruno uccisa a martellate da Salvatore Mallamo. S'indaga sui precedenti del 53enne reggino

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Uccisa a martellate dal marito, Alessandra lascia 4 figli - Vita in diretta 02/06/2026

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