Alessandra Bruno è deceduta in ospedale dopo essere stata aggredita dal marito, Salvatore Mallamo. L'uomo è stato arrestato e ora è accusato di femminicidio.

Alessandra Bruno è morta: la 49enne di Misterbianco è spirata all’ospedale Garibaldi Centro di Catania dopo il ricovero in condizioni gravissime, in seguito all’aggressione subita nella sua abitazione. La donna era stata picchiata dal marito, il 53enne Salvatore Mallamo, durante una lite domestica avvenuta due giorni prima. Ora per l’uomo si profila l’accusa di femminicidio. Il femminicidio di Alessandra Bruno I medici del Garibaldi avevano tentato di salvare Alessandra Bruno sottoponendola a un delicato intervento chirurgico, ma le lesioni alla testa non le hanno lasciato scampo. L’aggressione è avvenuta nella notte fra il 29 e il 30 maggio e la donna è rimasta ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva fino al decesso, avvenuto nel pomeriggio dell’1 giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio a Misterbianco, Alessandra Bruno morta dopo l'aggressione del compagno Salvatore Mallamo

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Massacrata di botte dal marito e presa a martellate in testa: Alessandra Bruno muore in ospedale

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