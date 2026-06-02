Misterbianco uccisa a martellate dal marito | si indaga su possibili precedenti violenze

Da feedpress.me 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata uccisa a martellate dal marito in una casa di Misterbianco. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’aggressione e verificare se ci siano stati precedenti episodi di violenza domestica. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha già ascoltato alcuni testimoni e sta cercando ulteriori elementi.

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Le indagini dei carabinieri sul femminicidio di Misterbianco proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell’aggressione e chiarire eventuali precedenti di violenza domestica. Dopo due giorni di agonia, infatti, Alessandra Bruno, di 49 anni, è morta in ospedale. È stata colpita alla testa con ferocia dal marito, Salvatore Mallamo, 53 anni, al culmine di una lite. La donna, nella notte tra venerdì e sabato, era stata soccorsa da un’ambulanza chiamata da una figlia: aveva il cranio fracassato e importanti lesioni cerebrali, le sue condizioni erano disperate. L’intervento chirurgico neurologico effettuato all’ospedale Garibaldi centro, a Catania, non è servito a salvarla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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