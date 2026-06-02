Una donna è stata uccisa a martellate dal marito in una casa di Misterbianco. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’aggressione e verificare se ci siano stati precedenti episodi di violenza domestica. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha già ascoltato alcuni testimoni e sta cercando ulteriori elementi.

Le indagini dei carabinieri sul femminicidio di Misterbianco proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell’aggressione e chiarire eventuali precedenti di violenza domestica. Dopo due giorni di agonia, infatti, Alessandra Bruno, di 49 anni, è morta in ospedale. È stata colpita alla testa con ferocia dal marito, Salvatore Mallamo, 53 anni, al culmine di una lite. La donna, nella notte tra venerdì e sabato, era stata soccorsa da un’ambulanza chiamata da una figlia: aveva il cranio fracassato e importanti lesioni cerebrali, le sue condizioni erano disperate. L’intervento chirurgico neurologico effettuato all’ospedale Garibaldi centro, a Catania, non è servito a salvarla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Misterbianco, uccisa a martellate dal marito: si indaga su possibili precedenti violenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terni, aggredita a martellate dal marito su un bus: la donna è in gravi condizioniUna donna è stata ferita con un martello dal marito mentre si trovavano a bordo di un bus di linea nella zona di Stroncone, in provincia di Terni.

Morti sospette in ambulanza, si indaga su 6 possibili omicidiLe autorità stanno indagando su sei decessi di anziani avvenuti in circostanze sospette durante il trasporto in ambulanza.

Argomenti più discussi: Misterbianco, uccisa a martellate dal marito: si indaga su possibili precedenti violenze; Massacrata di botte dal marito e presa a martellate in testa: Alessandra Bruno muore in ospedale dopo due giorni di agonia.

Misterbianco, è morta la donna che era stata aggredita dal marito in casaÈ morta la 49enne aggredita dal marito nella notte tra venerdì e sabato a Belsito, quartiere di Misterbianco, in provincia di Catania. meridionews.it

Morta in ospedale dopo due giorni di agonia la donna presa a martellate dal marito a MisterbiancoMorta in ospedale dopo due giorni di agonia la donna presa a martellate dal marito a Misterbianco. L'uomo ora è in carcere ... blitzquotidiano.it