Al Teatro 7 di Roma, in via Benevento 23, va in scena la commedia “Re-Fusi”, scritta da Roberta Skerl e diretta da Vanessa Gasbarri. La rappresentazione sarà in programma dal 21 aprile al 10 maggio 2026. La pièce affronta temi legati all’imperfezione, proponendo una narrazione che si sviluppa nel contesto di un teatro romano. L’evento si inserisce in una stagione teatrale dedicata alla commedia contemporanea.

Cosa: La commedia “Re-Fusi” scritta da Roberta Skerl e diretta da Vanessa Gasbarri.. Dove e Quando: Teatro 7 di Roma (via Benevento, 23), dal 21 aprile al 10 maggio 2026.. Perché: Una riflessione esilarante e profonda sulla bellezza dell’errore e sull’imprevedibilità della vita.. La primavera teatrale romana del 2026 si accende con una proposta che promette di far ridere e riflettere allo stesso tempo, portando in scena una delle dinamiche più umane e sottovalutate della nostra esistenza: il rapporto con l’errore. Al Teatro 7, nel cuore del quartiere Nomentano, debutta Re-Fusi, un’opera nata dalla penna arguta di Roberta Skerl e affidata alla sapiente visione registica di Vanessa Gasbarri.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - “Re-Fusi”: al Teatro 7 la commedia dell’imperfezione

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