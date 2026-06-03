Il fantasma dell’Inter su Gianluca Mancini | la smentita di Pedullà e il patto blindato con Gasperini

Nessuna trattativa tra l’Inter e Gianluca Mancini è stata confermata, secondo le fonti interpellate. Pedullà ha smentito le voci di un interesse concreto del club nerazzurro, mentre si fa riferimento a un accordo segreto tra il difensore e il tecnico di una squadra di Serie A. Il mercato si muove spesso con voci e indiscrezioni che poi vengono smentite o confermate solo in seguito.

Il mercato vive di fiammate improvvise, suggestioni serali che riscaldano l’ambiente e poi, spesso, si scontrano con la realtà dei fatti. L’ultima ha riguardato Gianluca Mancini, accostato con insistenza all’ Inter come clamoroso rinforzo difensivo qualora le trattative per il prolungamento del suo contratto con la Roma fossero naufragate. A spegnere l’incendio ci ha pensato direttamente l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che, attraverso un video pubblicato sul proprio canale Youtube, ha smontato totalmente l’ipotesi di un trasferimento a Milano, confermando come la pista nerazzurra non trovi sponde concrete nella realtà. Il difensore toscano non ha nessuna intenzione di fare le valigie; nella Capitale si sente a casa, è diventato uno dei leader emotivi dello spogliatoio e il suo legame con la piazza è ormai viscerale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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