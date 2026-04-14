Calciomercato Inter Gianluca Mancini sarebbe il nome giusto per la retroguardia

Al momento si tratta di una semplice voce di mercato, diffusa nelle ultime ore da una testata nazionale. Secondo quanto riportato, il nome di Gianluca Mancini sarebbe stato menzionato come potenziale rinforzo per la difesa di una squadra di calcio. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono conferme ufficiali da parte dei club coinvolti. La situazione resta da monitorare nelle prossime settimane.

Per il momento è solamente una voce, rilanciata in queste ore dai tipi di Repubblica. Eppure, a fronte dei tanti nomi che girano, l’ultima indiscrezione di calciomercato sull’ Inter potrebbe davvero portare alla soluzione migliore del reparto difensivo: pare che in Viale della liberazione si sia aperto anche il capitolo Gianluca L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Gianluca Mancini sarebbe il nome giusto per la retroguardia Il giornalista Daniele Bartocci: “Roberto Mancini N1. Simeone-Inter? Sarebbe il top”Durante le sue ultime apparizioni sul piccolo schermo, il giornalista di Jesi Daniele Bartocci ha espresso in particolar modo un pensiero chiaro sul... Calciomercato Juve, fari su Celik: il difensore in scadenza con la Roma e le mosse per blindare la retroguardiaBastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata...