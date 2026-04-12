Il destino di Lorenzo Pellegrini è diventato il baricentro di un terremoto silenzioso che scuote le fondamenta di Trigoria. In un ribaltamento narrativo degno dei grandi classici sportivi, Gian Piero Gasperini — l’uomo che sembrava pronto a sacrificarlo sull’altare del suo calcio totale — ha deciso di trasformarsi nello scudo umano del capitano. Nonostante un inizio di rapporto colmo di gelo e incomprensioni, il tecnico ha posto il rinnovo del numero 7 come condizione imprescindibile per la sua permanenza sulla panchina giallorossa. È un patto d’onore che sfida le intenzioni della proprietà. Mentre i Friedkin meditavano una rivoluzione profonda, pronti a recidere anche i legami più viscerali con il passato, Gasperini ha alzato la voce per blindare l’uomo dietro l’atleta.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il patto di Gasperini: Pellegrini blindato, ma a metà prezzo

Roma, patto Gasperini: “Non smantellate il gruppo”. Taglio dell’ingaggio per PellegriniGian Piero Gasperini rompe gli indugi e blinda lo spogliatoio della Roma, ponendo il veto allo smantellamento del nucleo storico in vista della...

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