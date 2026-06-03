Tra il 28 e il 29 maggio 2026, un drone russo è caduto nel territorio rumeno, con la deviazione della difesa ucraina.

Tra il 28 e il 29 maggio 2026 un drone russo è caduto accidentalmente sul territorio rumeno deviato dalla difesa ucraina. A fine settimana scorsa, un nuovo evento sembrava averci riportato vicinissimi a un conflitto diretto tra NATO e Russia, giacché un drone russo è caduto sull’isola di Gala?i, che ricade sul territorio della Romania. I giornali e i TG italiani si sono affrettati a riportare che la Russia avesse attaccato la Romania con un drone, come del resto i corvi neri che auspicano un conflitto chiedono di riportare. Ma le cose sono andate ovviamente diversamente. Come è stato costretto a riportare il Presidente rumeno Nicu?or Dan,... 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Il drone russo caduto in Romania è stato deviato dagli ucraini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Drone russo caduto in Romania Vi spiego che cosa è successo.

Notizie e thread social correlati

Drone russo caduto in Romania, parla il presidente Nicu?or Dan: “Ha cambiato traiettoria dopo essere stato colpito”Un drone russo è caduto in Romania, con il presidente locale che ha dichiarato che “ha cambiato traiettoria improvvisamente”.

La Nato ha condannato il drone russo caduto in RomaniaLa Nato ha condannato la caduta di un drone russo in Romania, definendola una mossa sconsiderata.

Temi più discussi: Il drone russo caduto in Romania e la information laundering in Italia; Drone russo colpisce un edificio in Romania, Putin: Dateci i resti e vedremo se è nostro; Drone russo caduto in Romania: cosa sappiamo. Espulso il console di Mosca; Drone russo in Romania LA DIRETTA della giornata LIVE BLOG.

Il drone caduto in Romania non era russo - Dietro il Sipario - Talk show youtube.com/live/rBhlb4iem… via @YouTube x.com

Cosa sappiamo del presunto drone russo caduto in Romania reddit

Il drone russo caduto in Romania e la information laundering in ItaliaQuando un drone cade in un paese Nato, il danno materiale conta meno della battaglia per interpretarlo. La guerra ibrida punta a questo: spostare l'attenzione dai fatti alle narrazioni e trasformare o ... ilfoglio.it

Drone russo caduto in Romania, Medvedev: Europei, sono finiti i sonni tranquilliDrone russo caduto in Romania, Putin nega responsabilità. Ma il n.2 del Cremlino Medvedev attacca: Europei, sono finiti i sonni tranquilli. corrierenazionale.it