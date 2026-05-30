Un drone russo è caduto in Romania, con il presidente locale che ha dichiarato che “ha cambiato traiettoria improvvisamente”. Secondo quanto riferito, il cambio di direzione potrebbe essere stato causato dal tentativo di abbattimento da parte delle difese ucraine. Non sono stati segnalati feriti o danni significativi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle operazioni militari nella regione e sui possibili effetti delle azioni di difesa aerea.

“ Un cambio di traiettoria improvviso “, forse causato dal tentato abbattimento da parte delle difese ucraine. Mentre tutta Europa gridava all’attacco russo in territorio Nato, dopo che un drone del Cremlino si era schiantato contro una palazzina civile nella città di Galati, in Romania, e l’Alleanza Atlantica entrava in allerta dicendosi pronta a “ difendere ogni centimetro di suolo ” degli Stati membri, a dare una versione meno allarmistica, nella serata di venerdì, è stato il presidente rumeno, Nicu?or Dan, arrivato sul luogo dell’esplosione: “Mentre (droni russi, ndr ) attraversavano il territorio ucraino, alcuni di essi sono stati abbattuti e uno, probabilmente colpito sopra la città di Reni (in Ucraina, ndr ), ha cambiato traiettoria dirigendosi verso Galati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Drone russo caduto in Romania, parla il presidente Nicu?or Dan: “Ha cambiato traiettoria dopo essere stato colpito”

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ALLARME RUSSO: LA FOLLIA EUROPEA

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