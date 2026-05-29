La Nato ha condannato la caduta di un drone russo in Romania, definendola una mossa sconsiderata. Durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine nei pressi del confine, un drone ha colpito un edificio nel territorio romeno. La Nato ha espresso preoccupazione per l’incidente, sottolineando che si tratta di un atto che aumenta la tensione nella regione.

La Nato ha condannato la “sconsideratezza” di Mosca, confermando che un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Lo ha reso noto il mnistero della Difesa rumeno spiegando che il drone Shahed ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di ”una grave e pericolosa escalation”, come hanno riferito i media rumeni. “La Romania ha informato i propri alleati e il segretario generale della NATO della situazione e ha chiesto che siano adottate misure utili per accelerare il trasferimento in Romania di mezzi per la lotta contro i droni”, ha scritto il ministero in un comunicato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Nato ha condannato il drone russo caduto in Romania

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