Matteo Arnaldi si è qualificato per le semifinali del Roland Garros 2026 dopo che Matteo Berrettini si è ritirato nel corso del match. Dopo un set e mezzo giocati, il tennista romano ha deciso di interrompere l’incontro, permettendo ad Arnaldi di avanzare. Nella stessa giornata, Cobolli ha passato il turno vincendo il suo match, qualificandosi per le semifinali del torneo.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matteo Arnaldi in semifinale del Roland Garros 2026. Il sanremese approfitta del ritiro dopo un set e mezzo di Matteo Berrettini, nel derby tutto italiano dei quarti di finale a Parigi. Problema all'adduttore sinistro per il tennista romano, che ha deciso di fermarsi sul punteggio di 7-5 5-2. Avanza in semifinale Arnaldi, che comporrà uno storico derby azzurro – il primo di sempre in uno Slam al maschile – contro Flavio Cobolli. “Abbiamo giocato entrambi tanto ed è normale essere non al meglio, ma non avrei mai voluto vincere in questo modo. Tutti in Italia stiamo facendo un grande lavoro e non posso che augurargli di tornare presto e giocare bene su erba”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Arnaldi in semifinale con Cobolli a Parigi, Berrettini costretto al ritiro

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Cobolli vs Arnaldi in semifinale a Parigi! Ma che dispiacere per Berrettini... | Il Punto di Fab

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