A Bordighera, si è svolto oggi l’interrogatorio di garanzia della madre e del compagno di una bambina di 2 anni, deceduta recentemente. Entrambi sono in carcere e sono accusati di aver causato la morte della piccola. La madre ha dichiarato di non essere responsabile dell’accaduto. La polizia ha avviato indagini per chiarire le cause del decesso.

Il dramma di Beatrice a Bordighera. Oggi l’interrogatorio di garanzia della madre e del compagno, che si trovano in carcere con l’accusa di avere provocato la morte della bambina di appena 2 anni. La madre si difende: “Non sono stata io”. Servizio di Cesare Cavoni RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Beatrice.

© Tv2000.it - Il dramma della piccola Beatrice a Bordighera. Madre: “Non sono stata io”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il dramma della piccola Beatrice a Bordighera. Madre: Non sono stata io

Notizie e thread social correlati

Morte della piccola Beatrice a Bordighera: arrestato il compagno della madre, accusata anche la donnaIl compagno della madre della bambina di due anni trovata morta a Bordighera è stato arrestato.

Foto choc, un video e le parole delle sorelline: arrestato il compagno della madre della piccola Beatrice a BordigheraIl compagno della madre di una bambina di due anni è stato arrestato a Bordighera.

Temi più discussi: Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Il dramma di Beatrice, morta a 2 anni dopo violenze abominevoli e atrocità. In un video costretta a fumare; Il dramma di Beatrice, 'la madre aveva isolato le bambine'; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di madre e compagno.

Bentornati a #ÈsempreCartabianca! Il dramma della piccola Beatrice, morta per gli abusi in famiglia. mauro Corona: I bambini del bosco sono stati sottratti alla famiglia mentre hanno lasciato che uccidessero Beatrice x.com

La morte della piccola Beatrice, 'La madre ha assistito alle violenze senza muovere un dito' reddit

Il dramma di Beatrice, le bambine abbandonate a loro stesse. Oggi gli interrogatori dal GipQuanto erano 'adulte' le sorelline di Beatrice, la bimba di 2 anni morta per le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno. ansa.it

Italia Il dramma di Beatrice, morta per le violenze della mamma e del compagnoÈ morta perché l'hanno picchiata. L'hanno picchiata tante volte, così tante che Beatrice, 2 anni, non ce l'ha fatta più. Se l'è portata via un trauma cranico violento dopo giorni e giorni di percosse ... bluewin.ch