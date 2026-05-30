Il compagno della madre di una bambina di due anni è stato arrestato a Bordighera. La notizia arriva dopo la diffusione di una foto choc, di un video e delle testimonianze delle sorelline della vittima. L’inchiesta riguarda il decesso della piccola, trovata senza vita nella stessa località. Le forze dell’ordine hanno proceduto con l’arresto, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso.

Nuova svolta nell’inchiesta sulla morte della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera. Nuovo e drammatico sviluppo nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di appena due anni trovata senza vita il 9 febbraio scorso in una villetta di Bordighera, in provincia di Imperia. All’alba i carabinieri hanno arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bambina. L’uomo è accusato di maltrattamenti aggravati continuati ai danni della minore, reato contestato anche alla madre, Emanuela Aiello, già detenuta da mesi nell’ambito della stessa indagine. L’arresto arriva dopo mesi di accertamenti e dopo il ritrovamento di nuovi elementi che avrebbero rafforzato il quadro investigativo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Foto choc, un video e le parole delle sorelline: arrestato il compagno della madre della piccola Beatrice a Bordighera

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