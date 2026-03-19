Referendum il diritto è sotto attacco anche nel nostro Paese | così si può essere partigiani oggi

Il referendum rappresenta un momento importante di partecipazione democratica, ma in Italia si registra un certo rischio di compromettere questo diritto. In un quadro internazionale sempre più dominato dalla forza e dalla prepotenza, il nostro Paese si trova a confrontarsi con sfide che mettono in discussione la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali. La situazione attuale evidenzia come le dinamiche globali influenzino anche il nostro sistema democratico.

Il diritto è sotto attacco nel mondo e anche nel nostro Paese. Prevale sempre di più nello scenario internazionale la legge del più forte, sembra drammaticamente di essere ripiombati in epoche che pensavamo la storia ci avesse consegnato alla storia. Capi di governo e di stato di nazioni potenti che aggrediscono popoli e nazioni solo per interessi politici ed economici provocando una enormità di morti e devastazioni terrificanti. Governanti che commettono genocidi deridendo anche i tribunali internazionali. Capi di governo e di stato che invece di essere difensori della democrazia iniziano guerre al di fuori del diritto internazionale e assumono condotte politiche e istituzionali di stampo mafioso e terroristico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Spero davvero che non abbia detto questo perché sarebbe una menzogna e combattere un referendum costituzionale con le menzogne e’ profondamente immorale e ciò vale per la destra e per la sinistra. Questa riforma non terrà in carcere gli stupratori più di x.com