Emanuela Milone è la nuova presidente dell’Associazione Florovivaisti Italiani

Oggi, l’Assemblea elettiva nazionale dell’Associazione Florovivaisti Italiani si è riunita a Roma presso l’Auditorium Giuseppe Avolio, dove è stata proclamata presidente Emanuela Milone. L’imprenditrice calabrese di 38 anni, di Lamezia Terme, è stata scelta come nuova guida dell’associazione promossa da Cia. La nomina arriva in seguito alla votazione tra i membri dell’organizzazione.

promossa da Cia. Imprenditrice calabrese, di Lamezia Terme, 38 anni, è stata proclamata oggi dall’Assemblea elettiva nazionale, riunita a Roma presso l’Auditorium Giuseppe Avolio. Milone, laureata in Scienze Agrarie, rappresenta la quarta generazione di una storica famiglia di vivaisti. Gestisce con le sorelle un’azienda ad alto contenuto innovativo che, su circa 30 ettari, non solo coltiva agrumi, fruttiferi, olivi, specie ornamentali, ma sviluppa e produce piante certificate fin dalla “fase zero” attraverso un avanzato laboratorio di micropropagazione, garantendo quantità e qualità ottimizzando l’impiego di risorse e riducendo l’impatto ambientale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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