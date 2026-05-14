Eletto il nuovo presidente Upi Presciutti | Garantirà unità e rappresentatività a province e associazione
Durante l’Assemblea generale delle Province italiane tenutasi a Roma, è stato eletto il nuovo presidente dell’Unione delle Province d’Italia (Upi). I consiglieri provinciali e il presidente della Provincia hanno partecipato all’evento, che si è concluso con la nomina del nuovo presidente. Il presidente uscente ha ringraziato i presenti e ha sottolineato la volontà di mantenere unità e rappresentatività per le province e l’associazione. La nomina del nuovo presidente è stata comunicata ufficialmente al termine dei lavori assembleari.
I consiglieri provinciali Francesca Pasquino, Sandro Pasquali e Filippo Schiattelli, insieme al presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, hanno partecipato a Roma all’Assemblea generale delle Province italiane, che si è conclusa con l’elezione del nuovo presidente Upi Enzo Lattuca. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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