Eletto il nuovo presidente Upi Presciutti | Garantirà unità e rappresentatività a province e associazione

Durante l’Assemblea generale delle Province italiane tenutasi a Roma, è stato eletto il nuovo presidente dell’Unione delle Province d’Italia (Upi). I consiglieri provinciali e il presidente della Provincia hanno partecipato all’evento, che si è concluso con la nomina del nuovo presidente. Il presidente uscente ha ringraziato i presenti e ha sottolineato la volontà di mantenere unità e rappresentatività per le province e l’associazione. La nomina del nuovo presidente è stata comunicata ufficialmente al termine dei lavori assembleari.

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