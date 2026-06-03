il derby una dura prova per le sue doti di corridore

Nel match di ieri, il tennista ha giocato per oltre 6 ore, stabilendo il record di tempo trascorso in campo in un torneo dello Slam. La partita si è protratta fino a tarda notte, con scambi intensi e lunghe pause tra i punti. È stato il quarto di finale più lungo nella storia dell’ATP, superando ogni precedente record. Il giocatore ha mostrato resistenza e determinazione durante tutta la sfida.

Chiamatelo il Maratoneta'. Perché Matteo Arnaldi è già entrato nella storia: da quando infatti nel 1991 l'ATP ha iniziato a misurare la durata degli incontri, nessuno ha trascorso più tempo dentro il rettangolo di gioco per qualificarsi a un quarto di finale Slam. Per battere nell'ordine Tallon Griekspoor, Stefanos Tsitsipas, Raphael Collignon e Frances Tiafoe, il 25enne sanremese è rimasto in campo complessivamente diciassette ore e quarantadue minuti, ovvero una media di quattro ore e venticinque per ciascun incontro. Va da sé che oggi l'azzurro potrebbe accusare la fatica, ma è anche vero che certe vittorie regalano autostima a tonnellate: «Contro Tiafoe non è stato solo tennis, ma qualcosa di altro e di più». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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