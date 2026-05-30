Il 2 giugno 1946, ventuno donne furono elette come deputate nel Parlamento italiano, diventando le prime a sedere nelle aule legislative del paese. Tra loro, alcune avevano subito confino, torture e detenzione sotto il fascismo. La loro presenza rappresentò un passo importante, ma anche una sfida: far valere le ragioni femminili nelle istituzioni della Repubblica appena nata. La prima a entrare fu una di queste donne, entrando in un momento di grande trasformazione politica.

«D elle ventuno donne elette su 556 deputati il 2 giugno del 1946, la prima a entrare a palazzo Montecitorio è Bianca Bianchi, socialista, professoressa di filosofia, che si è guadagnata a Firenze oltre 15mila voti di preferenza, più del doppio di quelli del capolista Sandro Pertini » si legge nelle pagine del saggio “Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica” che Serena Dandini ha appena pubblicato per Einaudi, una «affettuosa genealogia» delle cosiddette Madri Costituenti che diventa uno spaccato di vita di tutte le italiane. L’ultima a entrare sarà Lina Merlin, la più anziana delle “deputatesse”, come le chiamano, con una certa derisione: hanno dai 25 ai 58 anni e vengono da tutta Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Furono le prime donne a sedere nel Parlamento italiano, partecipando alla scrittura della Costituzione. Sotto il fascismo avevano subito confino, torture e detenzione. Ma le aspettava una prova altrettanto dura: far valere le ragioni femminili nelle istituzioni repubblicane

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