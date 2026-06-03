il derby tra berrettini e arnaldi scalda il roland garros

Nel match tra Berrettini e Arnaldi al Roland Garros, si è verificata una sostituzione di giocatori, con Arnaldi che è entrato in campo in sostituzione di un altro atleta. La partita ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis, con i due tennisti che si sono sfidati nel torneo. La competizione si è svolta sul campo principale del torneo, con un pubblico presente per seguire l’evento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Per la prima volta nella storia ci sono tre italiani ai quarti di finale del Roland Garros: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, gli ultimi due impegnati in un super derby. In generale, tre italiani nei quarti di uno Slam non si erano mai visti, al massimo ne avevamo portati due, evento capitato in 12 occasioni (di cui cinque proprio al Roland Garros). Dove vedere Berrettini-Arnaldi stasera all'Open di Francia 2026 in streaming. Tutte le partite del Roland Garros 2026 - a partire dal derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi in programma oggi, mercoledì 3 giugno, alle 20. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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L’Italia avrà almeno un semifinalista al #RolandGarros 2026 dopo il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nei quarti di finale. Flavio Cobolli sfiderà Auger-Aliassime sul Philippe-Chatrier nel pomeriggio del 3 giugno. x.com

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