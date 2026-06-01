Al Roland Garros, tre tennisti italiani sono ancora in corsa negli ottavi di finale del singolare maschile. Si tratta di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, tutti impegnati in match che potrebbero portarli ai quarti di finale. È la prima volta da tempo che tre azzurri arrivano così avanti nel torneo parigino. La giornata del primo giugno 2026 si preannuncia decisiva per il tennis italiano.

Il primo giugno 2026 è una giornata dal sapore quasi storico per il tennis italiano. Al Roland Garros, infatti, sono tre gli azzurri al via degli ottavi di finale del singolare maschile: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Un dato che conferma la profondità del movimento italiano anche in un’edizione segnata dall’assenza di Lorenzo Musetti e dall’eliminazione di Jannik Sinner. Un tris che mancava dal 2023 Per la settima volta l’Italia porta tre giocatori agli ottavi di finale del Roland Garros. L’ultima era stata nel 2023, quando a raggiungere la seconda settimana furono Sinner, Musetti e Sonego. Questa volta il testimone passa a tre percorsi diversi, ma accomunati dalla capacità di resistere alla pressione di uno Slam diventato particolarmente aperto dopo diverse eliminazioni eccellenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Roland Garros, è il giorno dei tre leoni azzurri: Cobolli, Berrettini e Arnaldi vogliono i quarti. Doppio derby all'orizzonte?

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