Il derby tra Berrettini e Arnaldi è un bene per il tennis italiano

Il derby tra Berrettini e Arnaldi viene descritto come un vantaggio per il tennis italiano. La partita ha attirato l'attenzione, rafforzando l'interesse verso il settore nel paese. La notizia è stata riportata senza commenti o analisi aggiuntive, concentrandosi esclusivamente sull’evento sportivo. Nessuna informazione è stata fornita su risultati o sviluppi successivi.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dei tre italiani arrivati ai quarti di finale del Roland Garros, due devono ancora giocare: si tratta di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, in campo stasera a partire dalle 20.15, un super derby azzurro che in pochi si sarebbero immaginati anche solo una settimana fa. E invece, eccoci tutti con gli occhi puntati sul Philippe-Chatrier per un match che è già nella storia del tennis. In generale, tre italiani nei quarti di uno Slam non si erano mai visti, al massimo ne avevamo portati due, evento capitato in 12 occasioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Cobolli, Berrettini e Arnaldi nel tempio della tenacia | UN CENTIMETRO ALLA VOLTA – Paolo Condò

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Berrettini-Arnaldi oggi al Roland Garros, a che ora si gioca e dove vedere il derby italiano in TV e streamingIl derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si terrà questa sera al Roland Garros, con inizio alle 20:15.

Temi più discussi: Berrettini-Arnaldi oggi al Roland Garros, a che ora si gioca e dove vedere il derby italiano in TV e streaming; Dove vedere Arnaldi-Berrettini e Cobolli-Aliassime, quarti di finale del Roland Garros; Cobolli dalle 15, stasera il derby Arnaldi-Berrettini al Roland Garros: a Parigi è il giorno dell'Italia. I francesi: Dobbiamo imitarli; Roland Garros, quarti di finale in azzurro: in campo i tre moschettieri italiani.

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