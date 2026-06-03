Berrettini-Arnaldi oggi al Roland Garros a che ora si gioca e dove vedere il derby italiano in TV e streaming

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si terrà questa sera al Roland Garros, con inizio alle 20:15. La partita sarà trasmessa in diretta esclusivamente su Eurosport.

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Il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si disputerà stasera al Roland Garros. Dalle ore 20:15 si gioca, diretta TV solo su Eurosport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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