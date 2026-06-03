Un deputato è uscito di strada con il suo SUV sulla superstrada vicino a Vigliano Biellese. Secondo i rilievi, i valori di alcol nel sangue erano molto elevati. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, e l’uomo sta bene. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì, forse a causa dell’asfalto bagnato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i controlli e la gestione della scena.

Sta bene, Emanuele Pozzolo, ma lo spavento è stato forte. La sua Mercedes è finita fuori strada martedì pomeriggio sulla superstrada che porta a Cossato, all’altezza di Vigliano Biellese, forse a causa dell’asfalto bagnato. L’ex deputato di FdI, espulso dal partito dopo la vicenda del colpo di pistola sparato in una festa di Capodanno, poi transitato nel partito di Vannacci, “Futuro Nazionale”, era alla guida del suo Siv nero: dopo essere uscito di strada, una pattuglia della polizia stradale lo ha s ottoposto all’alcoltest dal quale è emerso che il conducente era positivo con un tasso doppio rispetto a quello previsto dai limiti di legge. Trasgressione che gli è valsa una denuncia penale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il deputato “vannacciano” Pozzolo esce fuori strada col Suv: valori alcolici molto alti, nessun ferito, lui sta bene

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