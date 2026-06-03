Il decreto flussi non salva dai caporali Il governo non ha capito il fenomeno
Il decreto flussi non ha fermato il presenza dei caporali nel settore agricolo. Le persone coinvolte nel fenomeno continuano a essere sfruttate, mentre le istituzioni sembrano rispondere con misure insufficienti. La situazione si fa sempre più grave, con pratiche che assumono forme più aggressive e dure. Le autorità non sono riuscite a contrastare efficacemente il sistema del caporalato, che persiste nonostante le normative.
FONDATA SUL LAVORO «L’Italia ha bisogno di manodopera a basso costo e fa venire migranti sapendo che saranno schiavizzati, c’è bisogno di politiche radicali non di tavoli» FONDATA SUL LAVORO «L’Italia ha bisogno di manodopera a basso costo e fa venire migranti sapendo che saranno schiavizzati, c’è bisogno di politiche radicali non di tavoli» «Il sistema del caporalato sta assumendo sembianze sempre più estreme e le istituzioni rispondono con l’acqua di rose, tutto ciò è avvilente». Jean – René Bilongo è il presidente della Fondazione Placido Rizzotto, ente di ricerca ancorato alla Flai Cgil che monitora il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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Temi più discussi: Il decreto flussi non salva dai caporali. Il governo non ha capito il fenomeno; La migrazione come risorsa sociale ed economica; Credere ancora nell’evidenza scientifica; Castel Volturno, Fico: No al Centro per i rimpatri. Ma niente scontri con il governo.
Il decreto flussi è una porcata assoluta. Perché non farlo verso ESCLUSIVAMENTE verso paesi cristiani o Nazioni in cui la presenza di oriundi è notevole? Ah vero, noi abbiamo @Antonio_Tajani che ha limitato la cittadinanza ai discendenti ma vuole darla a c x.com
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