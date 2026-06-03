Il decreto flussi non salva dai caporali Il governo non ha capito il fenomeno

Da cms.ilmanifesto.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il decreto flussi non ha fermato il presenza dei caporali nel settore agricolo. Le persone coinvolte nel fenomeno continuano a essere sfruttate, mentre le istituzioni sembrano rispondere con misure insufficienti. La situazione si fa sempre più grave, con pratiche che assumono forme più aggressive e dure. Le autorità non sono riuscite a contrastare efficacemente il sistema del caporalato, che persiste nonostante le normative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

FONDATA SUL LAVORO «L’Italia ha bisogno di manodopera a basso costo e fa venire migranti sapendo che saranno schiavizzati, c’è bisogno di politiche radicali non di tavoli» FONDATA SUL LAVORO «L’Italia ha bisogno di manodopera a basso costo e fa venire migranti sapendo che saranno schiavizzati, c’è bisogno di politiche radicali non di tavoli» «Il sistema del caporalato sta assumendo sembianze sempre più estreme e le istituzioni rispondono con l’acqua di rose, tutto ciò è avvilente». Jean – René Bilongo è il presidente della Fondazione Placido Rizzotto, ente di ricerca ancorato alla Flai Cgil che monitora il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il decreto flussi non salva dai caporali il governo non ha capito il fenomeno
© Cms.ilmanifesto.it - «Il decreto flussi non salva dai caporali. Il governo non ha capito il fenomeno»»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Decreto Flussi 2026 e sicurezza, De Santis: “Blocchiamo nuovi flussi e regolarizziamo chi è già in Italia. L’Italia segua il modello spagnolo”In vista del Decreto Flussi 2026, si discute di un intervento che prevede il blocco dei nuovi ingressi e la regolarizzazione di chi si trova già nel...

Leggi anche: Il decreto salva Bollette diventa “salva carbone”. L’Italia rimanda al 2038 l’uscita (prevista entro il 2025) dal combustibile più inquinante

Temi più discussi: Il decreto flussi non salva dai caporali. Il governo non ha capito il fenomeno; La migrazione come risorsa sociale ed economica; Credere ancora nell’evidenza scientifica; Castel Volturno, Fico: No al Centro per i rimpatri. Ma niente scontri con il governo.

Decreto flussi, truffa nel Novarese: 7mila euro per entrare in Italia e poi lavoro in neroRoma, 29 maggio 2026 - Prometteva l’ingresso regolare in Italia e un’occupazione, ma secondo gli investigatori il meccanismo serviva a far arrivare lavoratori stranieri da impiegare poi in nero nel se ... stranieriinitalia.it

Pagano 15mila euro per il decreto Flussi ma è una trappola: Sfruttato 12 ore al giorno per 2 euro l’oraSi chiamano Rubel, Harun e Mohammad. Sono sbarcati in Italia a ottobre, in aereo, con un visto stagionale in tasca ottenuto tramite il decreto Flussi. Destinazione: un hotel a Rimini. Per quel visto, ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web