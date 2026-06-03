Il decreto flussi non ha fermato il presenza dei caporali nel settore agricolo. Le persone coinvolte nel fenomeno continuano a essere sfruttate, mentre le istituzioni sembrano rispondere con misure insufficienti. La situazione si fa sempre più grave, con pratiche che assumono forme più aggressive e dure. Le autorità non sono riuscite a contrastare efficacemente il sistema del caporalato, che persiste nonostante le normative.

FONDATA SUL LAVORO «L’Italia ha bisogno di manodopera a basso costo e fa venire migranti sapendo che saranno schiavizzati, c’è bisogno di politiche radicali non di tavoli» FONDATA SUL LAVORO «L’Italia ha bisogno di manodopera a basso costo e fa venire migranti sapendo che saranno schiavizzati, c’è bisogno di politiche radicali non di tavoli» «Il sistema del caporalato sta assumendo sembianze sempre più estreme e le istituzioni rispondono con l’acqua di rose, tutto ciò è avvilente». Jean – René Bilongo è il presidente della Fondazione Placido Rizzotto, ente di ricerca ancorato alla Flai Cgil che monitora il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Temi più discussi: Il decreto flussi non salva dai caporali. Il governo non ha capito il fenomeno; La migrazione come risorsa sociale ed economica; Credere ancora nell’evidenza scientifica; Castel Volturno, Fico: No al Centro per i rimpatri. Ma niente scontri con il governo.

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