L’uscita dell’Italia dal carbone viene ufficialmente rimandata al 2038. Lo prevede un emendamento della Lega al decreto Bollette, approvato nel corso dell’esame alla Camera e che qualcuno ha già ribattezzato ‘salva carbone’. E d’altronde la scadenza prevista, quella del 2025, era già saltata. La situazione geopolitica ha fatto il resto, rendendo possibili passaggi istituzionali che, fino a poco tempo fa, sarebbero stati considerati inaccettabili, così come la sola idea di rinviare non di un paio di anni, ma della bellezza di tredici anni una tappa storica della transizione energetica. Così è. Solo gli ultimissimi giorni, tanto per fare... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il decreto salva Bollette diventa “salva carbone”. L’Italia rimanda al 2038 l’uscita (prevista entro il 2025) dal combustibile più inquinante

Articoli correlati

Il vecchio che avanza, l’uscita dal carbone rimandata al 2038Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €.

Crisi energetica, uscita dal carbone rimandata al 2038Lo prevede un emendamento della Lega al decreto Bollette approvato nel corso dell’esame alla Camera.

Approfondimenti e contenuti su Il decreto salva Bollette diventa salva...

Temi più discussi: Decreto bollette, salva la produzione di biogas; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: DL BOLLETTE: M5S, DA DECRETO SALVA-BOLLETTE A DECRETO SALVA-CARBONE; Bonus bollette 2026: 115 euro in arrivo in bolletta; Misure contro il caro carburanti e transizione energetica.

Decreto bollette, salva la produzione di biogasIn Commissione Attività produttive alla Camera approvati alcuni emendamenti al provvedimento: ecco cosa prevedono. Il 31 marzo il voto di fiducia ... italiaoggi.it

DL Bollette: M5S, da decreto salva-bollette a decreto salva-carbone la formazione forte(ASI) Roma – Doveva essere un decreto salva-bollette e invece è diventato un decreto salva-carbone, con costi che si ripercuoteranno su cittadini e imprese. agenziastampaitalia.it

Dati choc sugli eventi meteo estremi e bollette sempre più alte: Legambiente Calabria incalza la Regione. “Accelerare su Piano Energia e Clima, basta ritardi mentre cresce la crisi” - facebook.com facebook

Prezzi al consumo dell’elettricità aggiustati a parità di potere d’acquisto. Indovina un po’ in bolletta paga 290 €/MWh (più di ) e non 14. Sanchez è un bugiardo. Paesi ad alta intensità hanno in media bollette più basse ( ), anche s x.com