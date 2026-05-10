Decreto Flussi 2026 e sicurezza De Santis | Blocchiamo nuovi flussi e regolarizziamo chi è già in Italia L’Italia segua il modello spagnolo

In vista del Decreto Flussi 2026, si discute di un intervento che prevede il blocco dei nuovi ingressi e la regolarizzazione di chi si trova già nel Paese. Il responsabile di un'organizzazione di categoria ha proposto di adottare un modello simile a quello spagnolo, auspicando un approccio più rigoroso e mirato alla gestione delle persone presenti in Italia. La questione riguarda anche aspetti di sicurezza e controllo dei flussi migratori.

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Alla commerciante aggredita va tutta la nostra solidarietà e vicinanza istituzionale. Chi lavora, chi tiene aperta un’attività commerciale, chi vive quotidianamente la città, deve sentirsi protetto dalla presenza forte e concreta dello Stato. I numeri ufficiali del Decreto Flussi 2026 rendono questa esigenza ancora più evidente. Il DPCM 2 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2025, ha autorizzato per il 2026 complessivamente 164.850 ingressi in Italia. Le successive note ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali evidenziano che alla Regione Puglia sono state assegnate complessivamente oltre 14.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Decreto Flussi 2026 e sicurezza, De Santis: “Blocchiamo nuovi flussi e regolarizziamo chi è già in Italia. L’Italia segua il modello spagnolo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Decreto Flussi 2026 Quando Esce il Nuovo Bando Ultime Novità Ufficiali Notizie correlate Leggi anche: Nuovi flussi di gas e Piano Mattei. L’Italia continua a rafforzare le relazioni con l’Algeria Il decreto flussi funziona sempre peggioAvete presente che il governo si vanta spesso di fare entrare ogni anno decine di migliaia di lavoratori stranieri? Non è così Nel 2025 i lavoratori... Argomenti più discussi: Decreto Flussi: un sistema al collasso; Biondo: Decreto Flussi non funziona: troppe domande e poco lavoro; Flussi 2026, nuove quote territoriali per lavoro stagionale in agricoltura e turismo; In coda all’ufficio immigrazione di Roma per ore, giorni, notti.