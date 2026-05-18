Palio delle Bandiere | San Giacomo trionfa nella sfida in piazza
Nella tradizionale competizione in piazza, il Palio delle Bandiere, la squadra di San Giacomo si è aggiudicata la vittoria nella categoria singolo, grazie alle prestazioni di un atleta che si è distinto per velocità e precisione. Nella classifica combinata, San Giacomo ha mantenuto un vantaggio consistente rispetto alle altre squadre, risultando prima in più prove e consolidando così il suo successo complessivo. La manifestazione ha avuto un grande seguito tra il pubblico presente nella piazza.
? Punti chiave Chi ha vinto la prestigiosa specialità Singolo tra gli atleti?. Come ha fatto San Giacomo a dominare la classifica combinata?. Quali sono i prossimi appuntamenti fissati per il Magnifico Corteo?. Perché la sede del Palio è cambiata nel corso degli anni?.? In Breve Luca Ghinassi di Borgo San Giovanni vince la Specialità Singolo tra gli assoluti.. Santa Maria in Vado trionfa nelle categorie Coppia Tradizionale e Piccola Squadra.. Il Magnifico Corteo con Alba Parietti è previsto per sabato 23 maggio.. Le corse in notturna si terranno sabato 30 maggio in piazza Ariostea.. San Giacomo si è aggiudicata il titolo di Combinata agli Antichi Giochi delle Bandiere Estensi in Piazza del Municipio, trionfando dopo una competizione intensa che ha protagonisti i rioni della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Antichi giochi delle bandiere. San Giacomo sul gradino più alto
‘Giochi Giovanili delle Bandiere Estensi’, le contrade tornano a sfidarsi in piazzaDomenica 10, dalle 9 alle 15, in Piazza del Municipio a Ferrara si svolgeranno i ‘Giochi Giovanili delle Bandiere Estensi’, con gare under.
Fondazione Palio Città di Ferrara ETS. . Antichi Giuochi delle Bandiere Estensi, 16 maggio 2026 Specialità Grande Squadra. Contrada di San Giacomo - Facebook facebook
Antichi giochi delle bandiere. San Giacomo sul gradino più altoAspettando il palio, la competizione è stata una festa di emozioni e colori. Seguitissime le sfide. Secondo San Luca, terzo Santa Maria in Vado. Sabato 23 il corteo con la madrina Alba Parietti. ilrestodelcarlino.it
Una festa di bandiere. Gare, successo in piazza . San Giacomo fa il pienoSi sono concluse con grande successo le gare delle Bandiere del Palio, uno degli appuntamenti più attesi e simbolicamente significativi del calendario paliesco, in attesa dei due prossimi grandi ... ilrestodelcarlino.it