Palio delle Bandiere | San Giacomo trionfa nella sfida in piazza

Nella tradizionale competizione in piazza, il Palio delle Bandiere, la squadra di San Giacomo si è aggiudicata la vittoria nella categoria singolo, grazie alle prestazioni di un atleta che si è distinto per velocità e precisione. Nella classifica combinata, San Giacomo ha mantenuto un vantaggio consistente rispetto alle altre squadre, risultando prima in più prove e consolidando così il suo successo complessivo. La manifestazione ha avuto un grande seguito tra il pubblico presente nella piazza.

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