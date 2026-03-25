Il serial killer di TikTok | la doppia vita di José Jurado Montilla tra crimini e follower su Netflix

Un assassino che si mostra sorridente online, raccontando viaggi e passeggiate attraverso la Spagna, mentre il suo passato sanguinario torna a inseguirlo: José Jurado Montilla, noto come “Dinamita Montilla”, è il protagonista della docuserie Netflix Il serial killer di TikTok, disponibile sulla celebre piattaforma. Sessant’anni, l’uomo era già stato condannato a 123 anni per quattro omicidi commessi tra il 1985 e il 1987 in Andalusia, vittime un agricoltore, un autista e due turisti tedeschi, ma aveva scontato solo 28 anni di carcere, tornando libero nel 2013 dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha annullato la Dottrina Parot. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Articoli correlati

La storia di José Jurado Montilla, il serial killer di TikTok accusato della scomparsa di Esther EstepaJosé Jurado Montilla, noto come “Dinamita Montilla”, è un serial killer spagnolo condannato a 123 anni per quattro omicidi tra il 1985 e il 1987.

Da serial killer a star dei social: il mostro condannato a 99 anni ora guadagna su TikTok raccontando i suoi omicidiChi è Marius Csampar, il serial killer rumeno diventato influencer? Dalla cronaca nera ai social network.

Altri aggiornamenti su José Jurado Montilla

Discussioni sull' argomento La storia di José Jurado Montilla, il serial killer di TikTok accusato della scomparsa di Esther Estepa; Il serial killer di TikTok, la storia di Dinamita Montilla ed Esther Estepa raccontata nella docuserie Netflix.

La storia di José Jurado Montilla, il serial killer di TikTok accusato della scomparsa di Esther EstepaJosé Jurado Montilla, noto come Dinamita Montilla, è un serial killer spagnolo condannato a 123 anni per quattro omicidi tra il 1985 e il 1987 ... fanpage.it

Il serial killer di TikTok, la storia di «Dinamita» Montilla ed Esther Estepa raccontata nella docuserie NetflixNegli anni '80 Montilla è stato condannato per quattro omicidi. Ora è tornato in carcere, in attesa del processo per l'omicidio di Esther Estepa, scomparsa nell'agosto 2024 a Gandìa ... corriere.it

José Jurado Montilla, noto come “Dinamita Montilla”, è un serial killer spagnolo condannato a 123 anni per quattro omicidi tra il 1985 e il 1987. Liberato nel 2013, nel 2023 è accusato dell’omicidio di Esther Estepa. La docuserie Netflix ‘Il serial killer di TikTok’ r - facebook.com facebook