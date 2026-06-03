Il crollo di via Marturano costato la vita a due operai iniziate le operazioni di smontaggio della gru

A quasi due mesi dal crollo avvenuto in via Ruggero Marturano, sono iniziate le operazioni di smontaggio della gru e della piattaforma aerea che si è schiantata al suolo il 10 aprile, causando la morte di due operai. Le operazioni sono state avviate per rimuovere le strutture danneggiate, dopo il sopralluogo delle autorità e le verifiche di sicurezza. Le operazioni si svolgono sotto la supervisione delle squadre tecniche.

A quasi due mesi dalla tragedia di via Ruggero Marturano, costata lo scorso 10 aprile la vita a due operai, è iniziato lo smontaggio della gru e della piattaforma aerea che si è schiantata al suolo. Sono state avviate le operazioni che serviranno a liberare l’area, finora sotto sequestro, che si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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