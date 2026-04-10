Si spezza il braccio della gru morti due operai dopo un volo di dieci metri | Lavoravano in nero La tragedia a Palermo

Due operai sono deceduti a Palermo dopo che il braccio di una gru si è spezzato mentre erano al lavoro. I lavoratori si trovavano sul cestello di una gru impegnata in lavori sotto un balcone al nono piano di un edificio. Le vittime sono cadute da circa dieci metri di altezza. Secondo le prime verifiche, i lavoratori stavano operando senza regolare contratto. La polizia ha avviato le indagini per accertare cause e responsabilità dell'incidente.

Erano sul cestello di una gru impegnata in lavori sotto un balcone al nono piano di un edificio a Palermo, quando il secondo braccio del mezzo si è spezzato. I due operai, Daniluc Tiberi Un Mihai, romeno di 50 anni, e Najahi Jaleleddine, tunisino di 41, sono precipitati da un’altezza di decine di metri, morendo sul colpo. Durante la caduta, il cestello e il braccio della gru hanno sfondato la tettoia del rivenditore di pneumatici “Gammicchia”, ferendo un dipendente di 35 anni. I due lavoratori – stando alle prime indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro – sarebbero stati impiegati in nero, senza contratto, secondo quanto riferito anche dai familiari, e non risulterebbero iscritti agli enti previdenziali di settore. 🔗 Leggi su Open.online

Si ribalta il carrello e si spezza il braccio della gru: due operai morti a PalermoDue operai sono morti questa mattina a Palermo mentre stavano lavorando su una gru.

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