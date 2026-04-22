Ex Samsara iniziate opere di smontaggio Entro un mese la spiaggia tornerà libera

Da lecceprima.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le attività di smontaggio delle strutture dell’ex stabilimento Samsara Beach nella Baia Verde di Gallipoli sono iniziate. Entro un mese, i lavori saranno completati e la spiaggia tornerà accessibile senza le rovine dell’ex stabilimento. La rimozione riguarda i resti dell’area, che rappresentavano un elemento di disturbo per la fruizione della spiaggia pubblica. La riqualificazione dell’area proseguirà con l’obiettivo di restituire lo spazio ai cittadini.

GALLIPOLI - Entro la prossima estate i ruderi dell’ex stabilimento simbolo del divertimento estivo, il Samsara beach della Baia Verde di Gallipoli, saranno finalmente rimossi e la spiaggia tornare libera e priva di pericoli. Da questa mattina sono iniziate infatti le operazioni di smontaggio e.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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