Ex Samsara iniziate opere di smontaggio Entro un mese la spiaggia tornerà libera

Le attività di smontaggio delle strutture dell’ex stabilimento Samsara Beach nella Baia Verde di Gallipoli sono iniziate. Entro un mese, i lavori saranno completati e la spiaggia tornerà accessibile senza le rovine dell’ex stabilimento. La rimozione riguarda i resti dell’area, che rappresentavano un elemento di disturbo per la fruizione della spiaggia pubblica. La riqualificazione dell’area proseguirà con l’obiettivo di restituire lo spazio ai cittadini.

GALLIPOLI - Entro la prossima estate i ruderi dell’ex stabilimento simbolo del divertimento estivo, il Samsara beach della Baia Verde di Gallipoli, saranno finalmente rimossi e la spiaggia tornare libera e priva di pericoli. Da questa mattina sono iniziate infatti le operazioni di smontaggio e.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Pulizia delle spiaggia libera a Mercatello, Balnea ringrazia la rete di associazioniIl Consiglio Direttivo della Nuova Gioventù Balnea Aps esprime un vivo e sentito ringraziamento alla rete di associazioni che, insieme a noi, ha dato... I lupetti del Cngei ripuliscono la spiaggia libera n.1A due settimane dal devastante passaggio dell’uragano Harry sulle coste siciliane, mentre Catania prova lentamente a rialzarsi e molte aree attendono...