Il crampo di Jakub Mensik in conferenza stampa | l' episodio curioso dopo il match con Fonseca

Notizia in breve

Durante la conferenza stampa degli ottavi di Roland Garros, Jakub Mensik, classe 2005, si è fermato improvvisamente a causa di un forte crampo. L'episodio è avvenuto mentre rispondeva alle domande di Joao Fonseca, attirando l'attenzione dei presenti. Mensik ha dovuto interrompere il discorso per alcuni secondi, mentre i presenti osservavano la scena con sorpresa. L'atleta ha ripreso la conversazione subito dopo, senza ulteriori problemi.