Il crampo di Jakub Mensik in conferenza stampa | l' episodio curioso dopo il match con Fonseca
Durante la conferenza stampa degli ottavi di Roland Garros, Jakub Mensik, classe 2005, si è fermato improvvisamente a causa di un forte crampo. L'episodio è avvenuto mentre rispondeva alle domande di Joao Fonseca, attirando l'attenzione dei presenti. Mensik ha dovuto interrompere il discorso per alcuni secondi, mentre i presenti osservavano la scena con sorpresa. L'atleta ha ripreso la conversazione subito dopo, senza ulteriori problemi.
Episodio curioso nella conferenza stampa post gara del match tra Jakub Mensik e Joao Fonseca agli ottavi del Roland Garros: il ceco classe 2005 viene colpito da un crampo fortissimo ed è costretto a fermarsi per qualche secondo, tra gli sguardi stupiti in sala. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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