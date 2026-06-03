Il coraggio di iniziare | un talk show per accendere l’imprenditoria e il talento femminile
ERCHIE – Promuovere l’autoimprenditorialità, valorizzare il talento delle donne e abbattere le barriere culturali ed economiche che frenano le idee più brillanti. Sono questi gli obiettivi di “Il coraggio di iniziare: autoimprenditoria femminile”, l'incontro in programma il prossimo 19 giugno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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