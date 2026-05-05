L’edizione 2026 del premio giornalistico mette in luce storie di coraggio e impegno, tra cui la lotta di una giornalista per le vittime di un noto caso di cronaca nera e le controversie legate a figure pubbliche coinvolte in conflitti di interesse e licenziamenti. La rassegna evidenzia anche il talento femminile nel settore e denuncia come spesso l’informazione venga confusa con il continuo flusso di notifiche e contenuti superficiali che affollano i dispositivi digitali.

S pesso si confonde l’informazione con quel flusso infinito di notifiche che arrivano sul cellulare, tra una ricetta e una foto di vacanze. Ma in quel flusso di notizie, alcune hanno un peso diverso. Perché, anche in questo tempo ipersaturo, esiste ancora il grande giornalis mo d’inchiesta. Persone che passano mesi, a volte anni, a spiegare il dettaglio che non quadra. A rincorrere una verità che qualcuno vorrebbe tenere nascosta. A scavare sotto la superficie. Questo straordinario lavoro di indagine torna a essere protagonista assoluto con l’assegnazione del Premio Pulitzer, il massimo riconoscimento giornalistico a livello internazionale. Il Premio Sacharov 2025 celebra due giornalisti detenuti per le loro inchieste X Pulitzer 2026, premiate le inchieste sul potere.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La battaglia di Julie K. Brown per le vittime del caso Epstein, i conflitti di interesse di Donald Trump, i licenziamenti di Elon Musk: l’edizione 2026 del premio giornalistico celebra il coraggio di chi scava nel fango. E brilla il talento femminile

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