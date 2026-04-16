Le Donne al Centro | quattro talk tra arte scienza cinema e moda per raccontare il talento femminile

È stato annunciato un ciclo di quattro incontri dedicati a esplorare il ruolo delle donne nella cultura e nella società attraverso temi come arte, scienza, cinema e moda. Gli eventi si svolgono in diverse location e prevedono interventi di esperte e professioniste, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulle figure femminili che hanno lasciato un segno nei vari settori. L’iniziativa mira a valorizzare il talento e il contributo femminile in ambiti diversi.

Un ciclo di incontri per raccontare il contributo straordinario delle donne alla cultura e alla società. È questo il cuore di “Le Donne al Centro”, la rassegna promossa da Maddalena Santeroni, Presidente dell'associazione Amici dell’Arte Moderna Il programma si è aperto oggi, 15 aprile, con “Donne in. Arte”, incontro dedicato a Hilla von Rebay, figura chiave ma a lungo trascurata nella storia dell’arte, raccontata da Luca Beretta. Roma, finiti gli scavi alla Casa del Jazz. Giannini: “Nessun mistero. Tolto il dubbio” Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Le Donne al Centro”: quattro talk tra arte, scienza, cinema e moda per raccontare il talento femminile If I Started From $0 Sales in 2026, This Is What I Would Do to Get Rich Notizie correlate Donne nella scienza, tra talento e competenzeSi è svolto oggi 11 febbraio all'università di Padova l'ottava edizione dell'evento che ha significato un momento di incontro e riflessione. E ora quattro mesi di neve al Mudec. Tra scienza, arte e tamburi sciamaniciOrmai irripetibile a Milano come fenomeno naturale, non ci resta che “Il senso della neve“. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Donne al Centro: le proposte di aprile 2026; Le donne al centro, storie che riemergono dal margine; LND eSport, le donne al centro: la eFemminile protagonista col sorteggio della finalissima; Cinque giorni di visite gratuite al Centro Donna di Empoli. Valeria, donne al centro di un nuovo welfare di comunitàDoveva essere un progetto ma è diventata l’amica di tutti. Valeria è una rete composta da cooperative, associazioni e comuni promossa in Piemonte con il supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo ... vita.it Donne al comando: esistono ancora le società matriarcali?Spesso i termini matriarcale e matrilineare vengono usati come sinonimi, ma in realtà indicano due realtà diverse. Una società matriarcale è un sistema in cui le donne occupano una posizione centrale ... iodonna.it https://www.comune.trieste.it/it/novita-227102/comunicati-227104/donne-e-lavoro-321751 - facebook.com facebook Lidia Ravera: “Le donne sono cambiate rispetto ai miei tempi, sono più forti e questo cambiamento gli uomini non lo sopportano. Per questo è aumentato il numero di femminicidi perché da oggetto di desiderio la donna è diventata soggetto”. Intervista di Giulia x.com