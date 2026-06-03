Per anni il percorso è stato sempre lo stesso: partire dal Mezzogiorno, accettare una cattedra nelle province settentrionali e costruire lì la propria carriera. Oggi, però, la geografia della scuola italiana sta cambiando. I dati della mobilità interprovinciale 2026-2027 raccontano un fenomeno che fino a pochi anni fa appariva marginale e che ora assume dimensioni significative: il ritorno degli insegnanti verso le regioni di origine. I NUMERI L’epicentro del fenomeno è Milano. Dal capoluogo lombardo - secondo quanto si evince dall’analisi dei bollettini del Provveditorato di Milano - sono 516 i docenti che hanno ottenuto il trasferimento verso le regioni del Centro-Sud, contro i circa 390 dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Il controesodo dei prof, ritorno nel Mezzogiorno dopo una vita al Nord

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Il gusto ritrovato per la vita nel ritorno di Bianca al paeseBianca è tornata nel suo paese di origine, riabbracciando le strade e le case di sempre.