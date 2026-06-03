Il controesodo dei prof ritorno nel Mezzogiorno dopo una vita al Nord
Ogni estate, insegnanti del Nord tornano nel Mezzogiorno, dopo aver trascorso anni lontano. Partivano dal Sud in cerca di opportunità, accettando incarichi in province settentrionali. Ora, molti scelgono di tornare, portando con sé anni di esperienza accumulata lontano da casa. La decisione di rientrare segna un cambiamento nel tradizionale percorso professionale, che vedeva il viaggio opposto. La mobilità dei docenti si traduce in un flusso di ritorni nel Sud, dopo anni di lavoro nel Nord.
Per anni il percorso è stato sempre lo stesso: partire dal Mezzogiorno, accettare una cattedra nelle province settentrionali e costruire lì la propria carriera. Oggi, però, la geografia della scuola italiana sta cambiando. I dati della mobilità interprovinciale 2026-2027 raccontano un fenomeno che fino a pochi anni fa appariva marginale e che ora assume dimensioni significative: il ritorno degli insegnanti verso le regioni di origine. I NUMERI L’epicentro del fenomeno è Milano. Dal capoluogo lombardo - secondo quanto si evince dall’analisi dei bollettini del Provveditorato di Milano - sono 516 i docenti che hanno ottenuto il trasferimento verso le regioni del Centro-Sud, contro i circa 390 dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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