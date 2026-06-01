Bianca è tornata nel suo paese di origine, riabbracciando le strade e le case di sempre. La sua presenza riporta alla memoria i ricordi di una generazione passata, segnata dalla guerra e dalla resistenza. Ora, nel XXI secolo, la sua storia si intreccia con le sfide di un mondo complesso e fragile, dove la povertà e l’incertezza economica sono all’ordine del giorno. La sua riscoperta della vita si manifesta nel ritorno alle radici.

LA RECENSIONE. La storia di una generazione mancata, quella della guerra subita e della resistenza agita, e poi della generazione dei nostri anni, di un XXI secolo complicatissimo e precario, fragile e a rischio di povertà. Resistere o fuggire? Insistere o mollare tutto? Sembra giocarsi attorno a queste domande l’ultimo ricco e potente romanzo di Silvia Dai Pra’, «Brillare» (Mondadori) che recupera in un immaginario paese delle Alpi Apuane, Greto, una storia partigiana che vede il padre della protagonista prima eroe e poi scomparso nel nulla, così come sembrerebbe aver fatto la coscienza civile di un’intera nazione. «Brillare» offre la densità della storia italiana insieme a una narrazione efficace e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il gusto ritrovato per la vita nel ritorno di Bianca al paese

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