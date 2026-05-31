Nel Mezzogiorno occupato solo il 54% dei giovani il divario con il Nord supera i 27 punti I dati ISTAT

Nel Mezzogiorno, solo il 54% dei giovani tra 20 e 34 anni riesce a trovare un impiego, mentre al Nord Est la percentuale sale oltre il 80%. Il divario tra le due aree supera i 27 punti percentuali, evidenziando una disparità significativa nel mercato del lavoro. I dati ISTAT mostrano come vivere al Sud sia associato a minori possibilità di occupazione per questa fascia di età.

Vivere al Sud significa per un giovane tra 20 e 34 anni avere meno della metà delle probabilità di trovare lavoro rispetto a un coetaneo del Nord Est. Non è solo una questione di opportunità immediate. La difficoltà di ingresso nel mercato si traduce in un tasso di disoccupazione che nelle regioni meridionali tocca il 20,5 per cento, contro il 9,8 del Centro e il 6,3 del Nord. Ancora più impressionante il tasso di inattività: al Sud supera di 15,1 punti quello del Centro e di 18,9 punti quello settentrionale. “Questi indicatori segnalano le maggiori difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani residenti nel Mezzogiorno”, scrive l’Istat. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Nel Mezzogiorno oltre 4 studenti su 10 non raggiungono le competenze minime. I dati ISTATNel Mezzogiorno, oltre il 40% degli studenti non raggiunge le competenze minime previste.

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