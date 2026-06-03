Il concerto di Noemi la musica il teatro le feste e gli appuntamenti per tutta la famiglia | il cartellone estivo di San Salvo

Notizia in breve

Il concerto di Noemi si terrà domenica 19 luglio nel cartellone estivo di San Salvo. La cantante romana è l’evento principale della programmazione musicale prevista per la stagione. La manifestazione comprende anche spettacoli teatrali, feste e appuntamenti dedicati alle famiglie, distribuiti nel corso dell’estate. La città ha annunciato il calendario degli eventi, che si svolgeranno tra luglio e agosto, coinvolgendo diverse location locali.