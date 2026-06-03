Il concerto di Noemi la musica il teatro le feste e gli appuntamenti per tutta la famiglia | il cartellone estivo di San Salvo

Da chietitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il concerto di Noemi si terrà domenica 19 luglio nel cartellone estivo di San Salvo. La cantante romana è l’evento principale della programmazione musicale prevista per la stagione. La manifestazione comprende anche spettacoli teatrali, feste e appuntamenti dedicati alle famiglie, distribuiti nel corso dell’estate. La città ha annunciato il calendario degli eventi, che si svolgeranno tra luglio e agosto, coinvolgendo diverse location locali.

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La cantante romana Noemi è il nome di punta del cartellone estivo 2026 a San Salvo, con il concerto in programma domenica 19 luglio. Ma sono diversi i nomi di richiamo negli appuntamenti dell'estate, presentati nel corso di una conferenza stampa dalla sindaca Emanuela De Nicolis.  Per la bella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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